McLaughlin-Levrone richt zich op 400 meter horden in Parijs

Atlete Sydney McLaughlin-Levrone richt zich bij de Olympische Spelen in Parijs op het verdedigen van haar titel op de 400 meter horden, het nummer waarop Femke Bol de regerend wereldkampioene is. De 24-jarige Amerikaanse heeft zich voor de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden teruggetrokken voor de 200 en 400 meter.

McLaughlin-Levrone greep de olympische titel op de 400 meter horden bij de Spelen van Tokio in 2021 in 51,46, destijds een wereldrecord. Een jaar later veroverde ze de wereldtitel met 50,68. Daarna liep ze mede door blessures geen wedstrijden meer op de 400 meter horden, totdat ze afgelopen maand haar rentree maakte in Atlanta met 52,70, op dat moment de snelste race van het seizoen.

Femke Bol veroverde deze week de Europese titel op de 400 meter horden in een snellere tijd van 52,49. Bol moest bij de Spelen van Tokio genoegen nemen met brons. Bij de WK atletiek in Boedapest vorig jaar volgde Bol de Amerikaanse op als wereldkampioene. McLaughlin-Levrone ontbrak toen door een knieblessure.

De Amerikaanse atlete liep afgelopen maandag de beste seizoenstijd op de 400 meter met 48,75. Voor de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden in Eugene, die op 21 juni beginnen, staat ze echter niet op de startlijst van dat nummer. McLaughlin-Levrone veroverde ook de olympische titel met de 4×400 meter estafette bij de Spelen van Tokio.