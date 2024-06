Titelhouder Griekspoor met moeite naar laatste vier in Rosmalen

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich met moeite verzekerd van een plek in de halve finales van het grastoernooi van Rosmalen. De beste tennisser van Nederland verloor tegen de Australiër Aleksandar Vukic de eerste set, maar won uiteindelijk wel in drie sets: 4-6 6-3 7-6 (4). De partij duurde 2 uur en 3 minuten.

Na ruim 2 uur verdween een return van Vukic net buiten de lijnen, tot grote opluchting van de Noord-Hollander. Griekspoor won 101 punten, Vukic won er 96.

Griekspoor begon niet overtuigend aan de wedstrijd, maar wist toch tot 4-4 gelijke tred te houden. In de negende game leverde hij zijn servicegame in met een dubbele fout, waarna Vukic de set overtuigend binnenhaalde.

In de tweede set toonde Griekspoor, die meermaals zijn frustraties uitte over in zijn ogen foute calls van het automatische ‘linecallingsysteem’, meer vechtlust en ging hij aanvallender spelen. Hij zocht contact met het publiek en bij 3-2 wist hij voor het eerst een break te forceren. Bij 5-3 verzilverde hij niet veel later zijn derde setpunt.

In de beslissende set was het spannend en vielen er geen breaks. Griekspoor werkte bij een 3-2-achterstand drie breakpoints weg, maar Vukic toonde zich ondanks die gemiste kansen mentaal sterk. Griekspoor miste op zijn beurt op zowel 4-4 als 5-5 kansen op een break, maar hij won zijn eigen servicegames overtuigend: bij 5-4 en 6-5 stond hij beide keren geen punt af op zijn opslag.

In de tiebreak die volgde, kwam Griekspoor meteen met 3-0 voor en het werd 5-1, maar Vukic kwam terug tot 5-4. Met twee sterke punten, een forehand en een service, haalde Griekspoor de zege binnen. “Ik heb voor ieder punt moeten knokken, maar dat past in deze week”, zei hij na afloop op de baan.

Zaterdag neemt de als zesde geplaatste Griekspoor het bij de laatste vier op tegen de Amerikaan Sebastian Korda, die eerder op de dag zijn landgenoot Tommy Paul versloeg.

Griekspoor (27) is de titelhouder in Rosmalen. Vorig jaar veroverde de nummer 23 van de wereld op het Autotron de tweede titel uit zijn loopbaan.

Later op vrijdag komt Gijs Brouwer nog in actie in de kwartfinales. Hij treft de Fransman Ugo Humbert.