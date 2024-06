Wielrenner Almeida wint ingekorte etappe in Ronde van Zwitserland

Wielrenner João Almeida heeft de ingekorte zesde etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven, een rit over 42,5 kilometer met finish bergop. De 25-jarige Portugees van UAE Team Emirates kwam alleen boven in Blatten, op korte afstand gevolgd door zijn Engelse ploeggenoot en klassementsleider Adam Yates.

De Deen Mattias Skjelmose eindigde op negen seconden als derde, gevolgd door de Colombiaan Egan Bernal. Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de veertiende plaats. In het klassement heeft Yates 27 seconden voorsprong op nummer 2 Almeida. Kelderman is de nummer 11.

De organisatie besloot eerder de Nufenenpas te schrappen door de zware sneeuwval op de lange beklimming, waardoor er slechts 42,5 kilometer overbleef in de zesde etappe. De 23-jarige Nederlander Frank van den Broek ging al snel in de aanval, samen met de Zwitser Stefan Bissegger en de Deen Anders Foldager.

De drie hadden aan de voet van de slotklim richting Blatten, een klim van 6 kilometer met een gemiddelde stijging van 9 procent, nog ruim een minuut voorsprong. Van den Broek werd als laatste vluchter gegrepen door de achtervolgende groep tijdens de beklimming. Yates sprong vervolgens weg, waarna Bernal, Skjelmose en Almeida de achtervolging inzetten. De Portugees reed in de slotfase weg bij zijn ploeggenoot.

De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag.