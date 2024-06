Wielrenner Benedetti stopt en wordt ploegleider Bora-hansgrohe

Wielrenner Cesare Benedetti beëindigt in augustus zijn profcarrière. De 36-jarige Pool wordt volgend seizoen ploegleider bij zijn huidige ploeg Bora-hansgrohe, de formatie van blikvanger Primoz Roglic.

“Ik ben nu klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan in een nieuwe rol, maar nog steeds in hetzelfde geweldige project”, legt Benedetti uit op de site van zijn ploeg. “Na 25 jaar elke dag wakker te zijn geworden met dezelfde sportieve doelen, voel ik mij dankbaar en gezegend dat ik mijn avontuur als topsporter kan beëindigen met al nieuwe doelen voor ogen.”

Benedetti rijdt in augustus zijn laatste koers in eigen land, tijdens de Ronde van Polen. De geboren Italiaan boekte in 2019 zijn grootste zege door in de Ronde van Italië een etappe te winnen.