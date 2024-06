Wielrenster Bredewold drie jaar langer bij SD Worx-Protime

Wielrenster Mischa Bredewold heeft haar contract bij Team SD Worx-Protime met drie jaar verlengd tot eind 2027. De 23-jarige Europees kampioene uit Nederland rijdt sinds 2023 voor de topploeg.

“Als je kijkt hoe goed ik me in het laatste anderhalf jaar bij deze ploeg heb ontwikkeld, dan heb ik veel vertrouwen dat ik binnen Team SD Worx-Protime nog verder kan doorgroeien”, legt Bredewold uit op de website van de ploeg. “Het bleek direct dat we sportief op een lijn zitten. Ik hoop de komende jaren nog stappen te kunnen zetten zodat ik in de heuvelklassiekers maar ook in de etappewedstrijden serieuze finales kan rijden en naar de top kan doorgroeien. Ook in het tijdrijden wil ik nog stappen gaan zetten”, aldus de wielrenster.

Bredewold won dit seizoen al twee ritten in de Ronde van het Baskenland.