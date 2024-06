Als eerste geplaatste De Minaur tweede finalist in Rosmalen

De Australiër Alex de Minaur is de tweede finalist van het grastoernooi van Rosmalen. De als eerste geplaatste tennisser won in de halve finales met 7-6 (4) 6-3 van de als derde geplaatste Fransman Ugo Humbert, die een ronde eerder Gijs Brouwer had verslagen.

De Minaur, de nummer 9 van de wereld, treft zondag om 12.00 uur Sebastian Korda. De Amerikaanse nummer 26 van de wereld schakelde in de andere halve finale titelhouder Tallon Griekspoor in twee sets uit (6-2 6-4).

De finale is eerder dan andere jaren omdat de toernooiorganisatie rekening wil houden met de openingswedstrijd van Oranje op het EK voetbal in Duitsland. Die is zondag om 15.00 uur tegen Polen.