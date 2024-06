Basketballers Dallas Mavericks verlengen NBA-finale na ruime zege

De basketballers van Dallas Mavericks zijn nog in de race voor het kampioenschap van de NBA. In een thuiswedstrijd die gewonnen moest worden, was de ploeg van coach Jason Kidd met 122-84 te sterk voor Boston Celtics. De Celtics waren door zeges in de eerste drie duels van de best-of-seven serie al op één overwinning van de titel gekomen.

Juist het vooruitzicht van vakantie was voor de Mavericks reden om alles te geven vrijdagavond voor eigen publiek. “Het was dit of op vakantie gaan”, zei Kidd na de wedstrijd. Sterspeler Luka Doncic, maker van 29 punten, zag ook dat de agressie zijn ploeg hielp. “We speelden op een hoog tempo. Dat moeten we altijd doen.”

De thuisploeg nam in Dallas al snel een flinke voorsprong. Na de eerste periode stond het 34-21. Dat gaven de ‘Mavs’ niet meer weg.

Boston Celtics krijgt maandag in eigen stadion een nieuwe kans om zijn achttiende NBA-titel binnen te halen. Daarmee zou de club het record alleen in handen krijgen.