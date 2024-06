Brouwer mist halve finales in Rosmalen na nederlaag tegen Humbert

Gijs Brouwer heeft zijn verrassende optreden op het grastoernooi van Rosmalen niet kunnen bekronen met een plek in de halve finales. De als derde geplaatste Fransman Ugo Humbert was met 4-6 6-3 6-3 te sterk in een duel dat door de regen over twee dagen werd gespeeld.

De 28-jarige Brouwer won vrijdag de openingsset, Humbert greep vervolgens zijn kans door in de tweede set een 5-2-voorsprong te nemen. Bij die stand begon het te regenen op het Autotron en werd het restant van de wedstrijd naar zaterdag doorgeschoven, dezelfde dag als de halve finales.

Humbert haalde een dag later onder zonnige omstandigheden de tweede set binnen en kreeg ook in de eerste game van de beslissende set gelijk 3 breakpoints. Die werkte Brouwer weg, om in de volgende game zelf via een break een 2-0-voorsprong te nemen. Daar vocht de Franse nummer 16 van de wereld zich van terug. Humbert maakte het af op de service van Brouwer.

Brouwer was via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Hij bereikte de kwartfinales door onder anderen de als vijfde geplaatste oud-winnaar Adrian Mannarino te verslaan.