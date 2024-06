Griekspoor na uitschakeling in Rosmalen ook blij dat het erop zit

Tennisser Tallon Griekspoor had zondag graag voor het tweede jaar op rij de finale gespeeld in Rosmalen, maar is ook blij dat zijn toernooi er na de halve finales op zit. “Je speelt in Nederland, dus dan zijn er natuurlijk veel ogen op je gericht. Dat breekt je niet op, maar dat moet je wel managen. Ik ben blij dat dat nu klaar is”, zei de beste tennisser van Nederland op de persconferentie na zijn nederlaag in twee sets tegen de Amerikaan Sebastian Korda.

Griekspoor won vorig jaar in Rosmalen, wat de tweede titel uit zijn carrière betekende. “Zeker ook daardoor werd er veel verwacht en stond er veel druk op. Ik moest een hoop punten verdedigen en had ook verplichtingen met sponsors. Ik ben tevreden en blij met hoe ik het gedaan heb, maar ben ook blij als ik richting Halle kan.” In die Duitse plaats komt Griekspoor komende week weer in actie op gras.

De 27-jarige Griekspoor noemde Korda hoe dan ook de terechte winnaar. “Zijn service was ongelooflijk goed en ik heb zelf weinig kansen gehad. Dit is denk ik de beste tegenstander die ik heb gehad in mijn korte grascarrière. Ik denk dat die jongen te laag staat voor wat hij kan”, aldus de nummer 23 van de wereld over Korda, die 26e staat.