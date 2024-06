Griekspoor treft mondiale nummer 1 Sinner in Halle

Tallon Griekspoor treft komende week op het grastoernooi van Halle de mondiale nummer 1 Jannik Sinner in de eerste ronde. Dat heeft de loting in de Duitse plaats uitgewezen. De beste tennisser van Nederland verloor de vorige vier ontmoetingen van de 22-jarige Italiaan, die sinds deze week officieel de aanvoerder is van de wereldranglijst.

De meest recente wedstrijd tussen Griekspoor en Sinner was in maart, in de derde ronde van het masterstoernooi van Miami. De Nederlander won de eerste set, maar ging daarna alsnog ten onder. Een maand eerder ging Griekspoor in de halve finales van het tennistoernooi van Rotterdam onderuit tegen de winnaar van de Australian Open. Vorig jaar won Sinner ook van de Nederlander in Rotterdam en in de Daviscup Finals.

Griekspoor bereikte vorig jaar de kwartfinales in Halle, waarin de Rus Andrej Roeblev te sterk bleek. Zaterdag verloor de nummer 23 van de wereld in de halve finales van het grastoernooi van Rosmalen van de Amerikaan Sebastian Korda.