Handboogmannen missen laatste kans op directe plaatsing Spelen

De Nederlandse handboogschutters hebben de laatste kans om zich direct te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs gemist. Op het laatste OKT in het Turkse Antalya werd de mannenploeg met Senna Roos, Steve Wijler en Gijs Broeksma al voor de achtste finales uitgeschakeld door België, terwijl een plek bij de beste drie nodig was voor plaatsing voor Parijs.

Roos, Wijler en Broeksma zouden ook ieder een individueel ticket hebben gekregen als zij als team een olympische plek zouden hebben bemachtigd. Het team moet nu hopen dat het op basis van de wereldranglijst alsnog gezamenlijk naar Parijs mag. Dat wordt op 24 juni bekend.

Wijler pakte vorige maand in Duitsland al wel één individueel ticket voor de Nederlandse mannen door een kwalificatietoernooi te winnen. De vrouwenploeg is al wel zeker van de teamwedstrijd in Parijs.