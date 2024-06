IOC laat voorlopig 14 Russische atleten deelnemen aan Spelen

Voorlopig zullen veertien Russische atleten komende zomer deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte zaterdag een eerste lijst met sporters bekend die onder neutrale vlag kunnen deelnemen. Naast de veertien Russen zijn er ook elf Belarussen toegelaten.

De deelnemende atleten komen uit in het wegwielrennen, turnen (trampoline), gewichtheffen en worstelen. Ze werden na hun kwalificatielimiet te hebben behaald onderworpen aan een dubbele controle. Een van de eisen was dat de atleten de oorlog in Oekraïne niet actief zouden ondersteunen.

De Russische en Belarussische delegaties zijn door de oorlog niet welkom op de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad. Ze blijven afwezig tijdens de openingsceremonie. Er wordt ook geen vlag getoond of volkslied gespeeld.

In maart gaf het IOC aan te rekenen op ongeveer 36 Russische en 22 Belarussische atleten in Parijs. Als Russen en Belarussen met een deelnamebewijs door het IOC worden geweerd van de Spelen, worden de tickets verdeeld onder de andere landen.

Het aantal Russen en Belarussen op de Spelen kan nog oplopen als zij zich nog via hun sport weten te kwalificeren en de controle van het IOC doorstaan.