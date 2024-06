De finale van het grastoernooi van Stuttgart gaat tussen de Italiaan Matteo Berrettini en de Brit Jack Draper. Berrettini won het Duitse ATP-toernooi twee keer eerder, in 2019 en in 2022.

Berrettini rekende in twee sets af met zijn landgenoot Lorenzo Musetti: 6-4 6-0. Musetti was als vijfde geplaatst in Stuttgart. De als zesde geplaatste Draper was eerder op de dag in twee sets te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima: 6-3 6-3.