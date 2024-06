Tennisster Andreescu finaliste grastoernooi van Rosmalen

Bianca Andreescu heeft de finale bereikt van het grastoernooi van Rosmalen. De 23-jarige Canadese was in twee sets te sterk voor Dalma Galfi uit Hongarije: 6-4 6-2.

Voor Andreescu is het de eerste finale sinds het toernooi van Bad Homburg in 2022. De Canadese, die in 2019 de US Open won, had eerder in de halve finales afgerekend met de Japanse Naomi Osaka.

Nadat beide speelsters vroeg in de wedstrijd een keer hun opslagbeurt hadden verloren, pakte Andreescu een break op 4-3. Dat was genoeg voor de winst van de eerste set. In de tweede set won ze meteen de servicebeurt van de Hongaarse en deed dat nog eens om op 4-1 te komen. Drie games later benutte ze haar tweede matchpoint.

In de finale neemt Andreescu het op tegen de winnares van de halve finale tussen de als tweede geplaatste Russin Ljoedmila Samsonova en de als derde geplaatste Russin Ekaterina Alexandrova, de winnares van de afgelopen twee edities in Rosmalen.