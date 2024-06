Titelhouder Griekspoor verliest in halve finales Rosmalen

Tallon Griekspoor kan niet meer voor het tweede jaar op rij het grastoernooi van Rosmalen winnen. De Amerikaan Sebastian Korda, de nummer 26 van de wereld, was in de halve finales met 6-2 6-4 duidelijk te sterk voor de beste tennisser van Nederland.

Korda benutte al na iets meer dan een uur zijn eerste wedstrijdpunt op eigen service. Griekspoor, de mondiale nummer 23, wist geen punt te pakken in de laatste game van de wedstrijd.

De halve finale op het Autotron werd al in de eerste game onderbroken door een technisch mankement bij het ‘linecallingsysteem’. Griekspoor stond toen 30-0 achter in zijn eigen servicegame. Tijdens de onderbreking begon het ook nog even te regenen, maar gelukkig voor de tennissers duurde de bui minder lang dan afgelopen week vaak het geval was. In het restant van de game maakt de titelverdediger zijn achterstand niet meer goed en liep zo gelijk tegen een break aan.

Korda serveerde sterk en had het spel van Griekspoor onder controle. Bij 3-1 verloor de Nederlander voor de tweede keer zijn service, zonder een punt te pakken. Korda haalde de set even later op eigen opslag binnen.

In de tweede set bood Griekspoor beter partij, maar een break bij 4-4 brak hem uiteindelijk op. Korda haalde de wedstrijd vervolgens binnen met enkele sterke services.

Griekspoor (27) raakt zo zijn titel kwijt in Rosmalen. Vorig jaar veroverde de nummer 23 van de wereld op het Autotron de tweede titel uit zijn loopbaan.

Korda neemt het zondag in de finale op tegen de als eerste geplaatste Australiër Alex de Minaur of de Fransman Ugo Humbert, die Gijs Brouwer uitschakelde in de kwartfinales. Zo krijgt het Libéma Open, na ook al de zege van Tim van Rijthoven in 2022, na twee Nederlandse winnaars weer een buitenlandse kampioen.