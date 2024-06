Tweede halve finale tennissters in Rosmalen zondag hervat

De tweede halve finale in het vrouwentoernooi in Rosmalen wordt zondag uitgespeeld. De partij tussen titelverdedigster Ekaterina Alexandrova uit Rusland en haar landgenote Ljoedmila Samsonova werd door de regen gestaakt na twee sets: 6-3 6-7 (1).

Samsonova had de eerste set gewonnen met 6-3. In de tweede set waren er aan beide kanten vier breaks. Alexandrova, winnares van de vorige twee edities in Rosmalen, werkte bij een achterstand van 6-5 zelfs twee matchpoints weg. Ze won vervolgens de tiebreak overtuigend met 7-1.

Bianca Andreescu had eerder op de dag de finale van het Libéma Open op het Brabantse gras bereikt. De Canadese won in twee sets van Dalma Galfi uit Hongarije: 6-4 6-2.