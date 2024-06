Vollering wint openingsrit Ronde van Zwitserland overtuigend

Wielrenster Demi Vollering heeft met een overtuigende overwinning in de openingsrit van de Ronde van Zwitserland gelijk aangetoond in vorm te zijn. De 27-jarige Zuid-Hollandse van SD Worx – Protime reed bergop met nog een kilometer te gaan weg bij Gaia Realini uit Italië, die uiteindelijk 22 seconden later binnenkwam in Villars-sur-Ollon dan Vollering.

Vollerings eveneens Italiaanse concurrente Elisa Longo Borghini liep al een achterstand van bijna een minuut op. De Ronde van Zwitserland telt vier etappes.

Vollering won dit jaar al onder meer de Ronde van Spanje. De Tour de France, met start in Rotterdam op 12 augustus, blijft echter de belangrijkste rittenkoers van het jaar voor de Nederlandse.