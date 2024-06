Yates wint voor Almeida in zevende etappe Ronde van Zwitserland

De Brit Adam Yates en de Portugees João Almeida hebben de overmacht van UAE Team Emirates in de Ronde van Zwitserland nog maar eens aangetoond. De twee renners kwamen in de zevende etappe na een lange beklimming samen over de finish in Villars-sur-Ollon. Yates was net iets eerder en boekte zijn tweede ritzege. Wilco Kelderman kwam achter de Amerikaan Matthew Riccitello als vierde over de streep.

Yates won eerder al de vijfde etappe en eindigde als tweede in de ingekorte zesde rit, waarin ploeggenoot Almeida de beste was.

Johannes Staune-Mittet begon als koploper aan de laatste beklimming van de Col de la Croix, waarbij de renners niet meer tot de top hoefden omdat de finishlijn was getrokken in Villars-sur-Ollon. De Noor van Visma – Lease a Bike werd ingehaald door de Oostenrijker Felix Gall, maar de klassementsfavorieten zaten daar ook vlak achter. Almeida leidde het groepje klassementsrenners, waarbij Kelderman in de slotfase moest lossen. Ook Riccitello kon het tempo van de Portugees en de Brit niet meer volhouden, waardoor de twee ploeggenoten alleen overbleven.

Met de afsluitende tijdrit van 15,7 kilometer van zondag te gaan heeft Yates een voorsprong van 31 seconden op Almeida. De Colombiaan Egan Bernal staat derde op 1.51 minuut. Kelderman staat op bijna 5 minuten tiende.