Zweedse golfer Åberg (24) leidt US Open, Woods al uitgeschakeld

Golfer Ludvig Åberg gaat verrassend aan de leiding halverwege de US Open. De 24-jarige Zweed kan zo de eerste debutant sinds 1913 worden die het majortoernooi wint. Ook is het überhaupt al zeldzaam dat een niet-Amerikaan zo lang aan de leiding gaat op Pinehurst. Dat gebeurde in 2014 voor het laatst. Voor legende Tiger Woods zit het toernooi er juist al op na het missen van de ‘cut’.

Vijftienvoudig majorwinnaar Tiger Woods kwam vrijdag tot een ronde van 73 slagen, 3 boven par. Na een iets mindere ronde van 4 boven par op de openingsdag hoorde de 48-jarige Woods voor de tweede major op rij niet bij de beste golfers die ook de laatste twee rondes mogen spelen.

“Dit was waarschijnlijk het hoogst mogelijke aantal slagen vandaag”, zei een gefrustreerde Woods. “Dit zou mijn laatste US Open kunnen zijn, maar dat weet ik nog niet.”

Åberg toonde zich juist stabiel, met een ronde van 69 slagen en een totaal van 135 (5 onder par) na twee rondes. De Belg Thomas Detry kwam met een ronde van 67 wel tot op één slag achterstand van Åberg, op gelijke hoogte met de Amerikanen Bryson DeChambeau en Patrick Cantlay.