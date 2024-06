De Minaur maakt favorietenrol waar op grastoernooi Rosmalen

De Australische tennisser Alex de Minaur heeft op het grastoernooi van Rosmalen zijn favorietenrol waargemaakt. De nummer 1 van de plaatsingslijst won in de finale met 6-2 6-4 van de Amerikaan Sebastian Korda, de nummer 26 van de wereld. De finale duurde een uur en 35 minuten.

De Australiër benutte bij 5-4 pas zijn vierde wedstrijdpunt omdat Korda een forehand buiten de lijnen sloeg. Bij 5-3 serveerde De Minaur al voor de titel.

Voor de 25-jarige De Minaur, de nummer 9 van de wereld, was het de negende titel uit zijn loopbaan. Het betekende zijn tweede eindzege op gras, na het winnen van Eastbourne in 2021. De Minaur stond de hele week geen set af op het Autotron. Zaterdag versloeg hij de Fransman Ugo Humbert in de halve finale. Korda was op zijn beurt bij de laatste vier te sterk voor Tallon Griekspoor, de titelhouder.

De finale begon al om 12.00 uur en was vervroegd in verband met het openingsduel van Oranje op het EK.