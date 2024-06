De Vries met Toyota op podium in 24 Uur van Le Mans

Nyck de Vries is met Toyota op de tweede plaats geëindigd in de 24 Uur van Le Mans. De Friese autocoureur bestuurde in de topklasse (hypercars) de auto van de Japanse fabrikant samen met de Argentijn José María López en de Japanner Kamui Kobayashi.

De achterstand op de winnende Ferrari van de Deen Nicklas Nielsen, de Italiaan Antonio Fuoco en de Spanjaard Miguel Molina na 311 ronden bedroeg slechts veertien seconden. De derde plaats was voor de Ferrari van de Italianen Alessandro Pier Guidi en Antonio Giovinazzi en de Brit James Calado.

De beroemde langeafstandsrace op het Franse Circuit de la Sarthe kende een spannend slot. Mede door de hevige regenval moest de safetycar vele uren op de baan rijden en pakte het rijdersveld steeds weer samen. De Toyota van De Vries reed zelfs even aan de leiding tegen het einde van de wedstrijd, maar die positie kon het team niet vasthouden. Jan Lammers blijft daardoor de laatste Nederlandse winnaar van de 24 Uur van Le Mans. Dat was in 1988.