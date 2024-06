Italiaan Aleotti wint Ronde van Slovenië, slotetappe voor Healy

Wielrenner Giovanni Aleotti heeft de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Italiaan van Bora-hansgrohe verdedigde met succes zijn leiderstrui in de laatste etappe van Sentjernej naar Novo Mesto. De slotetappe werd gewonnen door de Ier Ben Healy van EF Education – EasyPost.

Voor Aleotti die vrijdag de leiding had gegrepen met de zege in de derde etappe is het de eerste overwinning in een etappekoers in 2024. De 25-jarige Italiaan won eerder twee keer de Sibiu Cycling Tour in Roemenië. De Spanjaard Pello Bilbao, winnaar van de vierde etappe, werd tweede in het klassement op tien seconden.

Healy ontsnapte uit de kopgroep met nog bijna 3 kilometer te gaan. Hij hield op de streep een kleine voorsprong op de Noor Alexander Kristoff die naar de tweede plaats sprintte. De Venezolaan Orluis Aular werd derde. Het is voor Healy ook de eerste zege van 2024.

De Ronde van Slovenië was een van de voorbereidingskoersen op de Tour de France, die over twee weken van start gaat.