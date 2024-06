Judoka Polling mag van IOC namens Italië naar Spelen

Judoka Kim Polling mag definitief namens Italië deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs. De judoka heeft ook goedkeuring gekregen van het bestuur van het IOC nadat ze eerder al toestemming had gekregen van de internationale judofederatie IJF om voor Italië uit te komen, meldde ze zelf de beslissing van het IOC van een dag eerder via social media.

Polling werd namens Nederland vier keer Europees kampioene. Ze heeft een Italiaanse echtgenoot en woont daar ook al bijna acht jaar. Ze kon in mei al namens Italië deelnemen aan het WK, waar ze met de ploeg in het teamevent brons veroverde. In Nederland moest Polling concurreren met Sanne van Dijke voor het enige olympische ticket in de klasse tot 70 kilogram.

Polling is op basis van de ranglijst gekwalificeerd voor de Spelen van Parijs. Op de ranking die op 23 juni wordt afgesloten staat ze momenteel vijftiende, meldt het Italiaans Olympisch Comité.