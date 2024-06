Oud-winnaar DeChambeau neemt de leiding op US Open golf

Golfer Bryson DeChambeau heeft de leiding genomen op de US Open. De 30-jarige Amerikaanse oud-winnaar ging op de derde dag rond in 67 slagen en staat met nog één dag te gaan op een score van -7.

Achter DeChambeau staan drie golfers op -4 op het Pinehurst Resort: de Fransman Matthieu Pavon, de Noord-Ier Rory McIlroy en Patrick Cantlay uit de Verenigde Staten. Debutant Ludvig Åberg viel terug naar de gedeelde vijfde plek (-2). De Zweed noteerde een ronde van 73 slagen. Op de eerste twee dagen had hij slechts 66 en 69 slagen nodig om het clubhuis te bereiken.

DeChambeau won de US Open in 2020, maar daarna vielen zijn resultaten tegen. Dit jaar presteert hij weer goed op de majors. “Toen probeerde ik iedereen te laten zien wie ik was. Ik heb het niet goed aangepakt en had dingen beter kunnen doen”, zei hij op een persmoment over zijn mindere jaren.

“Nu heb ik een goed team om me heen, dat me helpt de juiste keuzes te maken en een goede blik op het leven te hebben. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf op een andere manier kan tonen en de fans weet te vermaken op de golfbaan.”