Pieterse tweede in WB-wedstrijd mountainbike in Val di Sole

Puck Pieterse is bij de wereldbeker mountainbike in Val di Sole als tweede geëindigd achter wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot. De 22-jarige Europees kampioene moest na de wedstrijd van 1 uur en 21 minuten 50 seconden toegeven op de Française. Candice Lill uit Zuid-Afrika werd derde op 1.13 minuut.

Pieterse had vrijdag nog Pauline Ferrand-Prévot van de zege afgehouden in de korte race. In de lange wedstrijd reed de Française eerst samen met Pieterse weg bij de andere concurrenten. Vervolgens liet de wereldkampioene ook haar overgebleven concurrente achter. Anne Tauber eindigde als elfde op ruim 4 minuten van de winnares.

Pieterse bereidt zich voor op de Olympische Spelen, waar ze net als Ferrand-Prévot een van de kanshebbers is voor de titel.