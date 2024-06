Tennisster Samsonova wint grastoernooi van Rosmalen

Tennisster Ljoedmila Samsonova heeft het grastoernooi van Rosmalen gewonnen. De als tweede geplaatste Russin was in drie sets te sterk voor Bianca Andreescu uit Canada 4-6 6-3 7-5.

Het is voor Samsonova haar vijfde WTA-titel en haar eerste in 2024. Ze schakelde eerder zondag in de gestaakte halve finale haar landgenote Ekaterina Alexandrova, de winnares van de afgelopen twee edities, uit.

Andreescu stond voor het eerst in een finale sinds het toernooi van Bad Homburg in 2022. De winnares van de US Open van 2019 begon goed en won op 1-1 de opslagbeurt van Samsonova. Ze leverde meteen daarna haar eigen opslagbeurt in, maar kwam met een tweede break opnieuw op voorsprong. Dat was genoeg voor de winst van de eerste set.

De 25-jarige Russin kwam al vroeg in de tweede set een break voor. Andreescu kwam nog terug, maar verloor nog een keer haar opslagbeurt, waardoor Samsonova een derde set afdwong. Daarin benutte de Russische tennisster haar tweede breakpoint en nam een voorsprong. Andreescu trok de stand met 4-4 gelijk, maar verspeelde nogmaals haar opslagbeurt, waarna Samsonova op haar eerste matchpoint toesloeg.

Bibiane Schoofs had eerder op de middag met partner Ingrid Neel uit Estland de dubbelspelfinale in Rosmalen gewonnen. Het koppel won in twee sets van Tereza Mihalikova uit Slowakije en Olivia Nicholls uit Groot-Brittannië: 7-6 (6) 6-3.