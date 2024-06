Vollering ook de beste in klimtijdrit Ronde van Zwitserland

Demi Vollering heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De 27-jarige wielrenster van SD Worx – Protime was de beste in de klimtijdrit van Aigle naar Villars-sur-Ollon over 15,7 kilometer. Ze troefde de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Kim Cadzow uit Nieuw-Zeeland af.

Vollering had 39.47 minuten nodig voor de tijdrit waarin de laatste 10 kilometer bergop gingen. Daarmee was ze 17 seconden sneller dan Longo Borghini. Cadzow moest 25 seconden toegeven op de Nederlandse klassementsleidster, die eerder ook al de eerste etappe had gewonnen.

In het algemeen klassement heeft Vollering 1.26 minuut voorsprong op de Italiaanse. Gaia Realini uit Italië staat derde op 1.28. De Ronde van Zwitserland duurt tot en met dinsdag.