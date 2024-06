Volleybalcoach Koslowski voltooit missie na slapeloze nachten

Bondscoach Felix Koslowski slaagde dit weekend in de missie die hij begin vorig jaar stelde toen hij door de volleybalbond Nevobo werd aangesteld. Met de volleybalvrouwen haalde hij in het Japanse Fukuoka, bij wedstrijden in de Nations League, een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs binnen.

“Het is geweldig en ik ben zo blij voor die meiden en iedereen bij de bond. Het was een stressvolle periode en ik heb de afgelopen drie dagen amper een oog dichtgedaan. We hebben weken of maanden naar dit moment toegeleefd”, zei Koslowski telefonisch vanaf de luchthaven in Fukuoka.

Tegen Zuid-Korea was het zondag voldoende om één set te winnen voor een olympisch ticket. “Op het setpunt stonden alle ploeggenoten al klaar om het veld te bestormen. Toen dat gebeurde, had de scheidsrechter zoiets van: er moeten nog twee sets gespeeld worden. Maar iedereen begreep de situatie. Na afloop was er niet heel veel tijd om het te vieren, want we moesten snel naar het hotel om een vlucht te halen.”

Koslowski werd begin vorig jaar aangesteld als opvolger van Avital Selinger. Het doel was helder: Parijs 2024. “Maar er was toen niet veel tijd en we keken ook al stiekem naar de Spelen van 2028. Een jaar geleden stonden we nog veertiende op de wereldranglijst. Dat we ons nu plaatsen, is veel meer dan ik toen verwachtte, aangezien we met een nieuwe groep met jonge meiden begonnen”, bekent de Duitse coach Koslowski.

“90 procent van dit team kan ook in 2028 nog deelnemen aan de Spelen en zelfs nog in 2032. De toekomst ziet er goed uit. Dit is een geweldige groep.”

Als de Verenigde Staten later op zondag niet van Japan weten te winnen, plaatst Oranje zich ook nog voor de Nations League Finals in Bangkok, anders wacht een reis richting Nederland.

“Na thuiskomst zullen we een paar dagen vrij nemen en eind juni starten we dan in Nederland de voorbereiding op de Spelen. We zullen nog een korte trip maken naar de VS voor drie oefenduels tegen Amerika, al hebben we de afgelopen weken genoeg wedstrijden gespeeld. Het is heel mooi om te zien hoe ze daarin met de druk zijn omgegaan, vooral tegen Canada.”

Eerder deze week werd Canada met 3-0 verslagen, waarmee een belangrijke stap naar de Spelen werd gezet.