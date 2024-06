Volleybalsters Oranje halen ticket voor Spelen Parijs binnen

De volleybalsters van Oranje hebben zich bij de Nations League-wedstrijden in het Japanse Fukuoka verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen van Parijs. De Nederlandse ploeg was in de laatste groepswedstrijd met duidelijke cijfers te sterk voor Zuid-Korea. Het werd 25-21 25-11 25-17.

De Nederlandse volleybalsters gaan voor de vierde keer meedoen aan de Spelen. Ze deden ook mee aan de Spelen van 1992 in Barcelona, in 1996 in Atlanta en in 2016 in Rio de Janeiro.

Van de huidige selectie waren alleen Anne Buijs, Laura Dijkema en Celeste Plak er ook bij op de Spelen in Rio. Dat drietal reikte toen met hun ploeg tot de halve finales, waarin China te sterk was. Ook de strijd om brons, tegen de Verenigde Staten, ging verloren.

Oranje had aan een set voldoende om een ticket voor de Spelen veilig te stellen. Bij 24-21 in de eerste set haalde de ploeg van bondscoach Felix Koslowski via een block van Marrit Jasper het beslissende punt binnen.

Juliet Lohuis en Buijs, die beiden voor negen punten tekenden, waren de topscorers aan de kant van Nederland.

De Koreaanse ploeg staat op de 36e plaats op de wereldranglijst en de statistieken waren duidelijk in het voordeel van Oranje, dat achtste staat. De Koreaanse ploeg gold bovendien als een van de mindere ploegen in de Nations League. De zege op Zuid-Korea, maar vooral het binnenhalen van het olympische ticket, werd uitbundig gevierd door de speelsters en coach Koslowski.