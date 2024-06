Yates wint Ronde van Zwitserland, Almeida beste in tijdrit

Adam Yates heeft de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Brit van UAE Team Emirates eindigde als tweede in de afsluitende tijdrit achter zijn ploeggenoot João Almeida. Die was 8 seconden sneller, maar dat was niet voldoende om Yates uit de gele trui te rijden. Almeida werd in het klassement tweede, de Deen Mathias Skjelmose na een goede tijdrit derde.

Almeida pakte in de klimtijdrit van 15,7 kilometer van Aigle naar Villars-sur-Ollon zijn tweede ritzege. Hij had eerder vrijdag de ingekorte zesde etappe gewonnen. Yates was de beste geweest in de vijfde en zevende etappe en eindigde ook drie keer als tweede. De twee renners van UAE Team Emirates waren veel beter dan de concurrentie. Skjelmose had in het klassement 3 minuten achterstand.

Wilco Kelderman eindigde als tiende in de tijdrit. Hij moest 1.45 minuut toegeven op Almeida. In het klassement eindigde de Nederlander van Visma – Lease a Bike als negende op ruim zes minuten van Yates.