Zwemmer Sean Niewold heeft bij de Nederlandse kampioenschappen in Amersfoort op de 100 meter vrije slag aan de olympische limiet voldaan. De 22-jarige Niewold tikte in de series aan in een tijd van 48,14 seconden. De limiet op dit onderdeel is 48,34.

De limieten zijn vastgesteld door zwembond KNZB in samenspraak met NOC*NSF. Kwalificatie is pas een feit als NOC*NSF akkoord gaat met de voordracht van de bond.

Mocht Niewold naar Parijs gaan, dan worden het zijn eerste Olympische Spelen.