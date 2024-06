‘Competitieve’ Vingegaard maakt kans op deelname aan Tour

Het is nog altijd onduidelijk met welke renners de door blessures geplaagde wielerploeg Visma – Lease a Bike op 29 juni aan de start staat van de Tour de France. Titelverdediger Jonas Vingegaard kan volgens sportief directeur Merijn Zeeman deelnemen als hij “competitief” is.

Dat gaf Zeeman aan in het Cycloo Wielercafé. Eerder liet hij nog weten dat Vingegaard alleen geselecteerd zou worden als hij kans zou maken op het winnen van de Tour de France. “Het zou kunnen dat we die uitspraak misschien nog gaan nuanceren”, aldus Zeeman.

“Jonas is nu aan het trainen”, vervolgde Zeeman. “En hij kan gewoon trainen natuurlijk, maar vandaag hebben we weer overleg met zijn directe begeleiding over waar hij nu eigenlijk staat. Want trainen is één, maar of je competitief kunt zijn in de Tour, dat is wel wat anders.”

De Deense Vingegaard viel in april hard in de Ronde van het Baskenland. Hij brak daarbij een sleutelbeen, enkele ribben en liep ook een longkneuzing op.

Naast Vingegaard staat ook achter de naam van onder anderen Wout van Aert een vraagteken. De Belg is iets verder dan de Deen en maakte een maand geleden zijn comeback in de Ronde van Noorwegen, nadat hij na een crash in Dwars door Vlaanderen acht weken had moeten missen. Hij brak in België zijn sleutelbeen, borstbeen en enkele ribben.

Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk missen in ieder geval de Tour de France. De twee Nederlandse wielrenners van Visma – Lease a Bike waren begin deze maand betrokken bij een zware valpartij in het Critérium du Dauphiné.