Golfer DeChambeau opnieuw de beste op US Open

Golfer Bryson DeChambeau heeft voor de tweede keer de US Open gewonnen. De 30-jarige Amerikaan had over vier dagen één slag minder nodig dan de Noord-Ier Rory McIlroy, eveneens een oud-winnaar.

DeChambeau kwam dankzij een laatste ronde van 71 slagen uit op een score van -6. Hij dankte de zege op het Pinehurst Resort ook aan een matig einde van McIlroy, die op de laatste vier holes drie bogeys – oftewel een slag boven het baangemiddelde – noteerde.

Op hole 18, de laatste hole, maakte DeChambeau indruk met een slag vanuit een bunker. Hij legde de bal vlak voor de hole, waardoor hij met een slag later kon afmaken. “Die slag vanuit de bunker was de beste slag van mijn leven”, zei hij na afloop op de baan. “Ik wilde dit afmaken, vooral op zo’n speciale plek die zoveel voor mij betekent en ook voor mijn vader betekende”, vervolgde DeChambeau, die in 2022 zijn vader verloor.

DeChambeau won in 2020 de US Open, maar daarna vielen zijn prestaties wat tegen. Dit jaar presteert hij weer goed op de majors. “Toen probeerde ik iedereen te laten zien wie ik was. Ik heb het niet goed aangepakt en had dingen beter kunnen doen”, zei hij eerder deze week tijdens een persmoment over zijn mindere jaren.

Debutant Ludvig Åberg uit Zweden, die nog zo goed was gestart, werd uiteindelijk gedeeld twaalfde.