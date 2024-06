Griekspoor zakt vier plekken na afstaan titel in Rosmalen

Tennisser Tallon Griekspoor is vier plaatsen gezakt op de wereldranglijst. De beste tennisser van Nederland wist afgelopen weekend zijn titel niet te verdedigen op het grastoernooi van Rosmalen.

Griekspoor begon de week als de nummer 23 van de wereld, maar hij staat nu 27e. Hij werd gepasseerd door onder anderen de Amerikaan Sebastian Korda, van wie hij zaterdag in Rosmalen in de halve eindstrijd verloor.

De Australiër Alex de Minaur, die de titel pakte in Rosmalen, boekte twee plekken winst en staat nu zevende. Hij passeerde de Noor Casper Ruud en de Pool Hubert Hurkacz. Jannik Sinner is voor de tweede week de nummer 1 van de wereld. Sinner is deze week de tegenstander van Griekspoor in de eerste ronde van het grastoernooi van Halle, in Duitsland.

Bij de vrouwen veranderde niets in de top 10 van het klassement. De Russin Ljoedmila Samsonova, de winnares van het vrouwentoernooi in Rosmalen, bleef op de vijftiende plek staan. Arantxa Rus is op de 58e plaats de beste Nederlandse. Iga Swiatek voert de mondiale ranking aan.