Lucky loser Rus ook in tweede grastoernooi meteen uitgeschakeld

Arantxa Rus is ook bij haar tweede toernooi van dit grasseizoen meteen uitgeschakeld. De beste tennisster van Nederland moest in Berlijn met 3-6 6-2 6-1 haar meerdere erkennen in de Turkse Zeynep Sonmez, de nummer 157 van de wereld. De Zuid-Hollandse staat 99 plekken hoger op de mondiale ranglijst.

De 33-jarige Rus werd als lucky loser tot het toernooi toegelaten, omdat de Française Caroline Garcia zich had afgemeld. Rus verloor afgelopen weekend in de laatste kwalificatieronde.

Vorige week bleef Rus, die de laatste jaren een korter grasseizoen kende dan gebruikelijk, in Rosmalen ook in de openingsronde steken. Ze pakte slechts drie games tegen de Hongaarse Dalma Galfi.

De toernooien van Rosmalen en Berlijn gelden als voorbereiding op Wimbledon. Het derde grandslamtoernooi van het jaar begint op 1 juli.