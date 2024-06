Motorcoureur Van der Mark verlengt bij fabrieksteam BMW

Motorcoureur Michael van der Mark rijdt ook in 2025 voor het fabrieksteam van BMW. Daardoor komt hij opnieuw uit in het World Superbike, met zijn Turkse teamgenoot Toprak Razgatlioglu.

“Ik ben heel, heel blij en vereerd dat ik door mag gaan bij BMW. Ik ben heel content dat ze nog steeds in mij geloven, zeker na twee moeilijke jaren”, zegt de 31-jarige Van der Mark, verwijzend naar zijn blessures in 2022 en 2023, over zijn contractverlenging.

Van der Mark begint volgend jaar aan zijn vijfde seizoen in dienst van het fabrieksteam van BMW. Hij staat momenteel achtste in het algemeen klassement. Teamgenoot Razgatlioglu is leider.