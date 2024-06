Na Sabalenka meldt ook Jabeur zich af voor de Spelen

In navolging van Aryna Sabalenka heeft ook Ons Jabeur laten weten niet deel te nemen aan de Olympische Spelen in Parijs. De Tunesische tennisster zegt op sociale media dat de overgang naar gravel te snel gaat en fysiek te veel van haar vraagt. In het verleden kampte ze met knieproblemen.

“Ik wil niet de rest van mijn seizoen op het spel zetten”, aldus de huidige nummer 10 van de wereld. Jabeur bereikte begin deze maand nog de kwartfinales op Roland Garros.

Het olympisch tennistoernooi wordt vanaf 27 juli gespeeld op de gravelbanen van Roland Garros. Dat is twee weken na het grastoernooi van Wimbledon. Op 26 augustus begint op hardcourt de US Open.

Sabalenka, de mondiale nummer 3, meldde zich eerder op de dag al af voor de Spelen. De tweevoudige grandslamwinnares vindt dat de huidige speelkalender ook te veel van haar vraagt en bereidt zich liever voor op het hardcourt-seizoen.