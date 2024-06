Noorse Uno-X Mobility met Kristoff en Cort naar Tour de France

Wielerploeg Uno-X Mobility start in de Tour de France met de Deen Magnus Cort en de Noor Alexander Kristoff als kopmannen. Zij voeren de selectie van acht renners van het Noorse team aan voor de Ronde van Frankrijk, die op 29 juni van start gaat in Florence in Italië.

Cort won recentelijk een etappe in het Critérium du Dauphiné. De 31-jarige Deen bezorgde het team zo de eerste overwinning in de WorldTour. Hij won eerder al twee etappes in de Tour, in 2018 en 2022. Kristoff begint aan zijn elfde Tour de France. Hij won in eerdere edities vier etappes. De 36-jarige Noorse sprinter won in 2024 ook al vier wedstrijden.

Cort en Kristoff krijgen Søren Wærenskjold, Jonas Abrahamsen, Tobias Johannessen, Johannes Kulset, Rasmus Tiller en Odd Christian Eiking mee als ploeggenoten. Wærenskjold schreef afgelopen zondag de Ronde van België op zijn naam.