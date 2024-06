Sabalenka neemt rust en gaat niet naar Olympische Spelen

Tennisster Aryna Sabalenka uit Belarus neemt niet deel aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat heeft de nummer 3 van de wereld bekendgemaakt bij het WTA-toernooi in Berlijn. De tweevoudig grandslamwinnares zegt dat de huidige speelkalender te veel van haar vraagt en dat ze zich liever voorbereidt op het hardcourtseizoen.

“Door alle worstelingen waar ik de afgelopen maanden mee kampte, heb ik besloten om voor mijn gezondheid te kiezen”, zei Sabalenka. “Ik neem liever wat rust om er zeker van te zijn dat ik fysiek en mentaal klaar ben voor het hardcourtseizoen. Ik heb het gevoel dat dit beter is voor mijn lichaam.”

Het olympisch tennistoernooi wordt vanaf 27 juli gespeeld op de gravelbanen van Roland Garros. Dat is twee weken na Wimbledon. Op 26 augustus begint de US Open. “Het combineren van deze toernooien vraagt momenteel te veel van mij”, zei Sabalenka.

De 26-jarige Sabalenka zegt dat het feit dat ze onder een neutrale vlag aan de Olympische Spelen had moeten deelnemen niet heeft meegespeeld in haar beslissing. Door de oorlog in Oekraïne mogen Russen en Belarussen alleen onder een neutrale vlag meedoen in Parijs.

Sabalenka won in januari de Australian Open. Eerder deze maand werd ze in de kwartfinales van Roland Garros uitgeschakeld door de 17-jarige Russin Mirra Andreeva.