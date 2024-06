Sinner kijkt uit naar wedstrijd tegen Griekspoor in Halle

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zich op positieve wijze uitgesproken over Tallon Griekspoor. De nummer 1 van de wereld is deze week de tegenstander van Griekspoor in de eerste ronde van het grastoernooi van Halle, in Duitsland.

“Over het algemeen speelt hij goed op gras”, zei Sinner over Griekspoor tegen de internationale tennisbond ATP. “Hij doet veel aan serve-and-volley. Hij volleert heel, heel goed. Het zal een heel moeilijke wedstrijd worden, maar ik kijk ernaar uit.”

De confrontatie met Griekspoor is voor Sinner zijn eerste wedstrijd van het seizoen op gras. “Voor mij is het een kans om te zien waar mijn niveau ligt”, aldus de Italiaan. “Ik speel alleen hier en op Wimbledon op gras, dus ik heb maar twee kansen. Maar het is fijn om terug te zijn op deze ondergrond.”

Griekspoor is de nummer 27 van de wereld. Hij wist afgelopen weekend zijn titel niet te verdedigen op het grastoernooi van Rosmalen. De beste tennisser van Nederland werd uitgeschakeld door de Amerikaan Sebastian Korda.

Sinner, begin dit jaar de winnaar van de Australian Open, verloor eerder deze maand op Roland Garros in de halve finales van Carlos Alcaraz.