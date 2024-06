Titelverdedigster Ostapenko snel uitgeschakeld in Birmingham

Tennisster Jelena Ostapenko is al in de eerste ronde van het grastoernooi van Birmingham uitgeschakeld. De titelverdedigster uit Letland ging met 6-3 6-3 onderuit tegen de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto.

Ostapenko, de nummer 13 van de wereld, verloor in de eerste set drie keer haar service. Cocciaretto (WTA-44) had in de tweede genoeg aan één break. Haar zevende matchpoint was raak.

Ostapenko won begin dit jaar de toernooien van Adelaide en Linz, maar wist daarna nauwelijks te overtuigen. Haar beste prestatie was een kwartfinaleplek in Rome.