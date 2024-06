De Minaur kan zege in Rosmalen geen vervolg geven op Queen’s

De Australische tennisser Alex de Minaur, afgelopen zondag winnaar in Rosmalen, is al in de eerste ronde van het grastoernooi van Queen’s uitgeschakeld. De nummer 2 van de plaatsingslijst verloor in Londen met 6-1 4-6 2-6 van de Italiaan Lorenzo Musetti.

De Minaur leek op weg naar een gemakkelijke zege, nadat hij Musetti vier keer had gebroken in de eerste set. De mondiale nummer 7 moest echter de tweede set aan de Italiaan laten en keek in de derde set meteen tegen een 4-0-achterstand aan. Musetti speelde de wedstrijd daarna eenvoudig uit.

De Minaur veroverde in Rosmalen de negende titel uit zijn loopbaan en zijn tweede op gras. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Sebastian Korda (6-2 6-4).