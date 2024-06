Etappewinst en eindzege voor Vollering in Ronde van Zwitserland

Wielrenster Demi Vollering heeft ook de slotetappe van de Ronde van Zwitserland op haar naam geschreven. De 27-jarige wielrenster van SD Worx – Protime, die al twee etappes in Zwitserland had gewonnen, verzekerde zich ook van de eindzege in de rittenkoers.

Vollering was na een heuvelrit over ruim 127 kilometer met start en finish in Champagne de snelste van een groepje van vier rensters. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd tweede, voor de Australische Neve Bradbury en Katarzyna Niewiadoma uit Polen.