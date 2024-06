Griekspoor laat Sinner zweten in Halle maar verliest in drie sets

Tallon Griekspoor heeft in de eerste ronde van het grastoernooi van Halle niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen de nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Griekspoor kon zich in Duitsland lang meten met de Italiaanse topper, maar moest na drie sets toch het hoofd buigen: 7-6 (8) 3-6 2-6.

Het was voor Griekspoor zijn vijfde ontmoeting met Sinner in zijn carrière en eveneens zijn vijfde nederlaag tegen de 22-jarige Italiaan.

Griekspoor (ATP-27) begon in het Duitse Halle sterk aan zijn partij, vooral zijn service liep goed. De eerste set mondde uit in een tiebreak waarin Sinner een 5-1 voorsprong nam. Nederlands beste tennisser van dit moment kwam knap terug en benutte bij een 9-8 voorsprong zijn derde setpoint.

In de tweede set brak Sinner bij een 3-2-voorsprong op spectaculaire de wijze de service van Griekspoor. De Nederlander sloeg de bal via de netrand waarna de razendsnelle Sinner met een snoekduik een fraaie winner maakte. De 4-2 was voor de winnaar van de Australian Open de opmaat naar de winst van de tweede set: 6-3.

In het regenachtige Halle, waar in de loop van de eerste set het dak boven het centercourt werd gesloten, brak Sinner de opslag van Griekspoor in de beslissende set in de derde en zevende game en liep uit naar 6-2.

Voor Sinner was het treffen met Griekspoor zijn eerste wedstrijd van het seizoen op gras. In aanloop naar Wimbledon (1-14 juli) heeft hij geen andere grastoernooien op zijn agenda staan. Griekspoor speelde vorige week vier partijen op het gras van Rosmalen waar hij als titelverdediger sneuvelde in de halve finales tegen Sebastian Korda.