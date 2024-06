Servisch Olympisch Comité bevestigt deelname Djokovic aan Spelen

Novak Djokovic doet deze zomer mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat heeft het Servisch Olympisch Comité bekendgemaakt. De nummer 3 van de wereld doet voor de vijfde keer mee aan de Spelen, maar won nog nooit een gouden medaille.

Het olympisch tennistoernooi wordt deze zomer gespeeld op het gravel van Roland Garros. Daar moest de 24-voudig grandslamkampioen begin deze maand afhaken na zijn winst in de vierde ronde tegen Francisco Cerundolo. Hij bleek in die partij een scheurtje te hebben opgelopen in de meniscus van zijn rechterknie.

Djokovic behaalde in 2008 brons op de Spelen van Beijing. Hij heeft van de Spelen in Parijs een prioriteit gemaakt, zo gaf hij eerder aan. Of Djokovic daarvoor zijn opwachting maakt op het gras van Wimbledon is nog niet bekend.