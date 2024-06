Thompson-Herah zal olympische titel 200 meter niet verdedigen

Vijfvoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah verdedigt op de Olympische Spelen van Parijs niet haar titel op de 200 meter. De 31-jarige atlete heeft zich alleen ingeschreven voor de 100 meter bij de Jamaicaanse kampioenschappen eind juni, waar de olympische tickets worden verdeeld.

Thompson-Herah is de op een na snelste vrouw ooit op de 100 meter (10,54 in Eugene in 2021). De Jamaicaanse sprinter veroverde op de Spelen in Rio (2016) en Tokio (2021) goud op zowel de 100 als 200 meter. In Tokio pakte ze met de Jamaicaanse ploeg ook de olympische titel op de 4×100 meter.

De atlete liep dit jaar nog geen 200 meter en slechts twee keer een 100 meter. Bij haar laatste optreden op 9 juni in New York liep ze vermoedelijk een blessure op. Ze kwam als laatste over de meet in 11,48 en moest daarna van de baan worden gedragen.

Het atletiektoernooi op de Spelen van Parijs begint op 1 augustus.