De Tour de France start in 2026 in Barcelona. Dat meldt de organisatie van de grootste wielerronde. Het betreft de 113e editie en de start staat gepland voor zaterdag 4 juli. De Spaanse stad is in het verleden al vaker start- of aankomstplaats van een etappe geweest. De laatste keer was in de Tour van 2009.

“Barcelona is een prestigieuze stad en een stad van sport”, zei Tourbaas Christian Prudhomme. Er zijn twee etappes in Catalonië voorzien. De derde etappe zal beginnen in Catalonië en eindigen in Frankrijk. De organisatie meldde dat Barcelona de zuidelijkste stad ooit is waar de Tour van start zal gaan.

De Tour de France van dit jaar begint ook over de Franse grens, namelijk op 29 juni in het Italiaanse Florence. Volgend jaar is het zogenoemde ‘Grand Départ’ in het Noord-Franse Lille. De start van de Tour was twee keer eerder in Spanje: in San Sebastián in 1992 en in Bilbao in 2023.