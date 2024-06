Amerikaanse honkballegende Willie Mays (93) overleden

De Amerikaan Willie Mays, algemeen beschouwd als een van de beste honkbalspelers ooit, is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat melden de San Francisco Giants, een team waarmee Mays veel successen boekte, op X. De voormalige ster is “vredig ingeslapen”.

Vanaf zijn start bij de Birmingham Black Barons in de Negro Leagues, een competitie voor alleen zwarte atleten, maakte Mays indruk met zijn combinatie van kracht, snelheid en plezier op het veld, schrijft ABC News in een necrologie. En hij was uitzonderlijk veelzijdig. Mays blonk uit in de vijf basisvaardigheden van honkbal: gooien, fielden, power-hitting, slaan voor een hoog gemiddelde en honklopen.

In de Major League Baseball werd Mays in 1951 als speler van de New York Giants ‘rookie’ (debutant) van het jaar. Mays werd tweemaal uitgeroepen tot National League MVP (meest waardevolle speler), in 1954 en 1965, en werd in 1979 verkozen tot lid van de Baseball Hall of Fame.

In zijn 22 seizoenen lange profcarrière sloeg Mays 660 homeruns, het derde hoogste aantal aller tijden toen hij in 1973 afzwaaide. Ook op andere onderdelen – slaggemiddelde, gescoorde punten, honkslagen – staat hij in de top-10 aller tijden.