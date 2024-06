Mountainbikesters Pieterse en Terpstra voor Nederland naar Spelen

Puck Pieterse en Anne Terpstra vertegenwoordigen Nederland bij het mountainbiken op de Olympische Spelen van Parijs. Bondscoach Gerben de Knegt ziet voor beide rensters kansen in de wedstrijd die op zondag 28 juli wordt verreden. Pieterse is de Europese kampioene van de afgelopen twee jaar. Terpstra, die de voorkeur kreeg boven Anne Tauber, werd vijfde op de Spelen van Tokio.

“Dit parcours is vergelijkbaar met dat van Tokio qua lay-out. Het grootste verschil is dat er nu veel gravel ligt. Iets wat absoluut in Pucks straatje past”, aldus De Knegt op de website van wielerbond KNWU. De pas 22-jarige Pieterse won afgelopen jaar ook de wereldbeker en pakte in Glasgow brons op het WK. “Puck strijdt mee voor het eremetaal, zo simpel is het. Dat heeft ze ruimschoots bewezen en die rol pakt ze ook.”

Terpstra (33) heeft meer ervaring. “Anne kan met haar olympische ervaring slim gebruikmaken van haar outsidersrol”, denkt De Knegt. “Ze heeft de afgelopen jaren verschillende wereldbekers gewonnen en medailles gepakt. Ze kan die ervaring omzetten in iets heel moois.”

Bij de mannen neemt Nederland niet deel. Mathieu van der Poel besloot zich volledig te richten op de wegwedstrijd in Parijs. De Knegt: “Helaas hebben we op dit moment geen eliterenners die aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF voldoen, ondanks onze inspanningen om hier een weg in te vinden. Uiteraard vind ik dat jammer. Tegelijkertijd zie ik binnen de groep onder 23 jaar heel veel potentie, waarmee we de weg richting Los Angeles 2028 gaan inzetten.”