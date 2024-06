Murray geeft geblesseerd op tijdens tennistoernooi van Queen’s

Tennisser Andy Murray heeft geblesseerd opgegeven tijdens zijn partij tegen de Australiër Jordan Thompson in de tweede ronde van het grastoernooi van Queen’s. De 37-jarige Brit stond op dat moment met 4-1 achter in de eerste set.

De drievoudige grandslamkampioen hoopt deze zomer actief te zijn op Wimbledon en de Olympische Spelen. Hij won de grand slam in Londen twee keer tijdens zijn carrière en veroverde ook twee keer goud in het enkelspel op de Spelen. De voormalige nummer 1 van de wereld werd zondag opgenomen in de Britse selectie voor Parijs.

Murray had in de eerste ronde tegen de Australiër Alexei Popyrin (6-3 3-6 6-3) zijn duizendste zege in het enkelspel geboekt.

Wimbledon begint op 1 juli, de Olympische Spelen op 26 juli.